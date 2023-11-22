ميسي: البرازيل ركزت على قمع مشجعينا أكثر من اللعب

فتح ليونيل ميسي، الأسطورة الحية لمنتخب الأرجنتين، النار على ممارسات الشرطة البرازيلية ضد جماهير التانجو في "استاد ماراكانا" الأيقوني.

وكان الغريمان التقليديان قد تصادما في قمةٍ ناريةٍ ضمن سادس جولات التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واكتفت الأرجنتين بهدفٍ يتيمٍ حمل توقيع نيكولاس أوتاميندي لتعود من ريو دي جانيرو بالانتصار الثمين على حساب البرازيل.

وكانت عناصرٌ من الشرطة البرازيلية قد أقدمت على الاعتداء على مشجعي الضيوف، وضربهم بالهراوات، قبل صافرة انطلاق الموقعة المرتقبة، مما تسبب في إصابة وشج رؤوس بعض المشجعين الأرجنتينيين.

وعلّق ميسي، "لقد رأينا الطريقة التي كانوا يضربونهم بها، الأمر يشبه ما حدث في (المباراة النهائية من) كأس ليبراتادوريس".

ويشير "البرغوث" إلى القمة التي كانت قد جمعت بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلومينيسي البرازيلي على أرضية نفس الاستاد، وشهدت بدورها تهجّما من الشرطة البرازيلية ضد الجماهير الأرجنتينية.

وأكمل ميسي في تصريحاتٍ نقلها موقع "موندو ألبا سيليستي" الرياضي، "إنهم يقمعون الناس مجددا. إنهم أشد تركيزا على ذلك (قمع الناس) من لعب المباراة".

وعن تعامله وزملائه في صفوف التانجو مع أحداث العنف في المدرجات، قال صاحب القميص رقم 10، "قررنا اللعب لنهدئ الأمور".

وثمّن ميسي الانتصار على البرازيل، مؤكدا، "على الرغم من أنه لم يكن الأشد أهميةً، فقد كان جميلا للغاية. كنا بحاجةٍ إلى هذا الفوز بعد الخسارة من الأوروجواي".

وأضاف بهذا الصدد، "كنا ندرك بأنها ستكون مباراةٌ صعبةٌ .. لقد ضغطوا علينا كثيرا، وتقدموا في ملعبنا، وكان من الصعب علينا الاحتفاظ بالكرة لوقتٍ طويل".

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