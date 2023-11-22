باريس تأمل بالإفراج عن رهائن فرنسيين في اتفاق الهدنة

أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأربعاء عن أمل باريس بأن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار اتفاق "الهدنة الإنسانية" المبرم بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت كولونا لإذاعة "فرانس إنتر"، "نأمل بأن يكون ثمة فرنسيون. نأمل بذلك ونعمل على ذلك". ورحبت الوزيرة كذلك "بجهود قطر خصوصا" التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق.

وهناك ثمانية فرنسيين في عداد المفقودين، وما زالت فرنسا تجهل حتى الآن ما إذا كان بعضهم فقط احتجزوا رهائن.

وقالت كولونا "علينا أن نميز بين الحالات التي لدينا يقين بشأنها عن الأخرى".

وعندما سئلت عن سبب عدم تحديد ما إذا كان سيطلق سراح فرنسيين أجابت "من باب الحذر، يجب على كل طرف أن ينفّذ التزاماته بموجب العقد، ولا ينبغي أن يعيق أي شيء العملية".

وذكّرت أيضا بأن الرهائن محتجزون لدى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، ما يعقّد العملية.

كذلك، أشادت كولونا "بجهود قطر خصوصا" التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق، وبعمل إسرائيل والولايات المتحدة.

وتابعت "يجب الترحيب بهذا الاتفاق. إنها لحظة أمل حقيقي"، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الهدنة إلى وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أنه ينبغي لإسرائيل أن تقوم بكل ما في وسعها لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين مشددة على أن "هناك الكثير من القتلى، ونحن نقول ذلك منذ أسابيع".

وأعربت أيضا عن تأييد فرنسا فرض رقابة أكبر على مساعدات التنمية الأوروبية للفلسطينيين مع أن عمليات التدقيق الأخيرة أظهرت أن حماس لم تستفد منها.

وأوضحت "لقد تطرقنا إلى ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية الاثنين" في بروكسل.

لكنها شددت على أن "عمليات التدقيق التي أجريت أبرزت عدم وجود أي حالة لاختلاس أموال".

وأعطى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لمواصلة مساعدات التنمية للفلسطينيين بعد مراجعة أظهرت أن حماس التي تعتبرها بروكسل منظمة "إرهابية"، لم تستفد من أي اموال أوروبية.





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