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ضمت 300 شخص .. إسرائيل تحدد أسماء سجناء فلسطينيين ربما يتم إطلاق سراحهم

11/22/2023 5:35:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت إسرائيل قائمة ضمت 300 سجين ومعتقل فلسطيني، ربما يتم إطلاق سراحهم، كجزء من اتفاق لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين، تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.

وبموجب الاتفاق، ستطلق إسرائيل سراح ما يصل إلى 150 سجينا أمنيا، مقابل ما يصل إلى 50 رهينة، في الأيام الأربعة الأولى، بالإضافة إلى إطلاق سراح آخرين، طبقا لنفس النسبة من القائمة، التي تضم 300 فلسطيني، إذا تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

والغالبية العظمى، 287 من أصل 300 سجين أمني، من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم، من الذكور، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 وأقل من ذلك، معظمهم محتجزون بسبب أعمال شغب وإلقاء حجارة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

والسجناء الـ13 الباقين من الفتيات، معظمهن تم إدانتهن بمحاولة القيام بعمليات طعن.


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