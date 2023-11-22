ضمت 300 شخص .. إسرائيل تحدد أسماء سجناء فلسطينيين ربما يتم إطلاق سراحهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت إسرائيل قائمة ضمت 300 سجين ومعتقل فلسطيني، ربما يتم إطلاق سراحهم، كجزء من اتفاق لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين، تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.
وبموجب الاتفاق، ستطلق إسرائيل سراح ما يصل إلى 150 سجينا أمنيا، مقابل ما يصل إلى 50 رهينة، في الأيام الأربعة الأولى، بالإضافة إلى إطلاق سراح آخرين، طبقا لنفس النسبة من القائمة، التي تضم 300 فلسطيني، إذا تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.
والغالبية العظمى، 287 من أصل 300 سجين أمني، من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم، من الذكور، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 وأقل من ذلك، معظمهم محتجزون بسبب أعمال شغب وإلقاء حجارة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
والسجناء الـ13 الباقين من الفتيات، معظمهن تم إدانتهن بمحاولة القيام بعمليات طعن.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN22112023000110011019ID1107470381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.