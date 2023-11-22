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الطيران الحربي الإسرائيلي يغير على بلدات وقرى في جنوب لبنان

11/22/2023 5:35:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على تلة من تلال بلدة مجدل زون حيث هرعت سيارات الاسعاف إلى المكان"، مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من غارة على المنطقة بين علما الشعب والناقورة.

ولفتت إلى تسجيل أكثر من غارة اسرائيلية على أطراف بلدة ياطر، موضحة أن الجانب الاسرائيلي قصف منطقة اللبونة في الناقورة بالقذائف الفوسفورية.

وأفادت بأن الغارة الجوية التي شنها الطيران الاسرائيلي أمس على الجهة الشمالية من بلدة طيرحرفا، أسفرت عن تدمير منزل بشكل كامل وتضرر منزل آخر.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".


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