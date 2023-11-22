بعد 6 أيام من إقالته .. عودة ألتمان إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»

أعلنت "أوبن إيه آي" ليل الثلاثاء الأربعاء أن مؤسسها المشارك سام ألتمان سيعود إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد ستة أيام من إقالته من جانب مجلس الإدارة.

وكتبت الشركة التي أطلقت "تشات جي بي تي" في منشور أوردته على منصة الساعة العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت كاليفورنيا (السادسة صباح الأربعاء ت غ) "توصلنا إلى اتفاق مبدئي لعودة سام إلى +أوبن إيه آي+ كرئيس تنفيذي مع مجلس إدارة جديد يضم بريت تايلور (رئيسا) ولاري سامرز وآدم دانجيلو".

وأضافت الشركة الناشئة في منشورها "نحن نعمل على التفاصيل. نشكر لكم صبركم خلال هذا الوقت".

أما سام ألتمان الذي أعلنت مايكروسوفت الاثنين ضمّه إلى صفوفها بعد ثلاثة أيام من إقالته من "أوبن إيه آي"، فأكد على الفور أن رئيس مايكروسوفت ساتيا ناديلا يدعم توليه مجدداً رئاسة "أوبن إيه آي".

وكتب الوجه البارز في سيليكون فالي على إكس "مع مجلس الإدارة الجديد ودعم ساتيا، أتطلع للعودة إلى +أوبن إيه آي+ وبناء شراكة قوية" مع مايكروسوفت.

وكان الرئيس السابق لخدمة "تويتش" إيميت شير أعلن الاثنين قبوله تعيينه رئيساً تنفيذياً بالوكالة لـ"أوبن إيه آي".

ومساء الاثنين، وقّع نحو 700 من أصل 770 موظفاً في الشركة الناشئة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا، رسالة يهددون فيها بالاستقالة من الشركة إذا لم يعد ألمان، على ما نقلت وسائل إعلام كثيرة.

وأثار إطلاق النسخة الأولى من "تشات جي بي تي" في 30 نوفمبر 2022 سباقا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويسمح الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد على أنه ثورة مماثلة لظهور الإنترنت، بإنتاج نصوص وتعليمات برمجية وصور وأصوات بناء على طلب بسيط من المستخدم.

لكنه يثير مخاوف خصوصا من خطر تهديد الديموقراطية بسبب التضليل، والتوظيف بسبب احتمال استبدال بعض المهن.





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