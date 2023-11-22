الأسهم الأوروبية ترتفع إلى أعلى مستوى بدعم من قطاعي العقارات والإعلام

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء بقيادة أسهم شركات الإعلام والعقارات، وقفز سهم سيج للبرمجيات لمستوى قياسي بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية سنوية قوية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08.07 بتوقيت غرينتش، بعد تعاملات هادئة إلى حد كبير حتى الآن هذا الأسبوع.

وكانت أسهم العقارات الأفضل أداء بارتفاع 0.7 بالمئة، فيما زادت أسهم وسائل الإعلام 0.5 بالمئة.

وقفز سهم سيج سبعة بالمئة لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد ارتفاع 18 بالمئة في أرباح التشغيل الأساسية لعام كامل. وبدعم من توسع الهوامش إلى 20.9 بالمئة، قالت الشركة البريطانية إنها ستستمر في الزيادة هذا العام.

كما قفز سهم تيسن كروب الألمانية خمسة بالمئة بعد إعلان نتائجها.

وتراجع سهم كينج فيشر لمستلزمات تطوير المنازل 5.8 بالمئة بعد تخفيض توقعات أرباح العام بأكمله للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.





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