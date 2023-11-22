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هروب أفعى مامبا سامة جداً من مالكها في هولندا وتحذيرات للسكان

11/22/2023 5:35:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هربت أفعى خضراء من نوع مامبا "سامة جداً" ويبلغ طولها حوالي مترين من مالكها في جنوب هولندا، على ما حذرت السلطات المحلية الثلاثاء، داعيةً السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وحضّت بلدية تيلبورغ سكان الحي القريب من إحدى المحطات على "عدم الاقتراب من الثعبان".

وقالت في بيان "حتى لو لم يُقدِم الثعبان بنفسه على المهاجمة، فيجب التنبّه من أنّه خطر جداً ولسعته سامة بصورة كبيرة".

وأضافت "إذا تعرض أي شخص للسعة من الثعبان، فعليه أن يتلقى بسرعة الرعاية الطبية اللازمة".

ونشرت البلدية عبر موقعها الالكتروني صورة للثعبان الأخضر وهو ملتوٍ على نفسه.

ودعت السكان، في حال رصدهم الثعبان، إلى البقاء على مسافة آمنة منه والمحافظة على الهدوء والاتصال برقم الطوارئ فوراً، مضيفةً "لا تحاولوا الإمساك به".

وأوضحت أنّ هذا الحيوان ينشط بشكل رئيسي خلال النهار، ويتراوح طوله بين 1,80 متر ومترين.

وتابعت "إنّ الخبراء يقدرون أنّ الثعبان الاستوائي لن يخرج في أي وقت قريب بسبب الأحوال الجوية (...)، فهو يحب الأماكن المظلمة والدافئة".

وكانت الشرطة تلقّت مساء الاثنين بلاغاً من صاحب الحيوان يعلنها فيه أنّه أضاع "ثعباناً"، فيما أقدم على "نقل حيواناته الأخرى إلى مكان آخر"، وفق البلدية.


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