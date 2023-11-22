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مقتل موظفة تعمل بمنظمة الصحة العالمية وزوجها ورضيعها وشقيقيها في غزة

11/22/2023 5:35:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر منصة إكس أن موظفة تعمل بالمنظمة ورضيعها البالغ من العمر ستة أشهر وزوجها وشقيقيها قتلوا في الحرب في قطاع غزة.

وأضافت المنظمة أن منزل والدي الموظفة في الجزء الجنوبي من القطاع قُصف بعدما فرت الموظفة البالغة من العمر 29 عاما، من هناك من شمال مدينة غزة.

وأضاف تيدروس في المنشور مساء أمس الثلاثاء "لا أجد الكلمات للتعبير عن حزني". ويبدو أنها الوفاة الأولى في صفوف منظمة الصحة العالمية منذ بداية الحرب ولكن تيدروس لم يذكر ذلك بوضوح.

ومنذ بداية الاندلاع الأخير للعنف في غزة، كانت الأمم المتحدة أكثر منظمة أعلنت عن وفيات داخل صفوفها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث قتل 108 من موظفيها حتى الآن.

وبالإضافة لذلك، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني مؤخرا إن 67 من منشآت الأمم المتحدة قد تضررت في القتال، و17 منها تعرضت لهجمات مباشرة.


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