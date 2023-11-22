51637 مواطناً سجلوا في انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة 2023

بلغ إجمالي عدد المواطنين والمواطنات المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 51637 مواطناً ومواطنة بما يفوق عدد من سجلوا في الدورة السابقة والتي عقدت في العام 2019 حيث بلغ اجمالي المسجلين وقتها 44758.

ورفعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات بتسجيل مواطني الإمارة في الهيئات الانتخابية، مع تحقيق نسبة زيادة عن الدورة الماضية.



ووفقاً للمستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فإن المؤشرات الإيجابية للمرحلة الأولى من الانتخابات مبشرة بدورة انتخابية متكاملة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

تسهيلات

ولفت إلى أن تسهيلات عملية التسجيل وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، والوعي المتنامي لدى أبناء إمارة الشارقة بأهمية المشاركة في الانتخابات بعد تحقيق النتائج والمخرجات الإيجابية من الدورتين السابقتين انعكس على زيادة الاقبال على التسجيل.

ووصلت نسبة التسجيل الإلكتروني إلى 96 بالمئة من الأعداد الكلية المسجلة للهيئات الانتخابية، إذ أتيحت عملية التسجيل إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية“UAE PASS” بالإضافة للتسجيل المباشر من خلال 9 مراكز انتخابية معتمدة ببلديات الإمارة على مدى 29 يوماً وفق جدول الانتخابات المقرر.

تلبية

وأعرب بن نصار عن بالغ شكر اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لجميع المواطنين والمواطنات لاستجابتهم وحرصهم على تلبية المرحلة الأولى للانتخابات بالتسجيل بالهيئات الانتخابية داعياً الجميع إلى مواصلة تفاعلهم مع العملية الانتخابية لتلبية نداء الواجب الوطني وصولاً إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم وينقل أصواتهم تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

واحتلت مدينة الشارقة المرتبة الأولى في عدد المسجلين الذي وصل إلى 25,622 مسجلاً فيما جاءت مدينة خورفكان في المرتبة الثانية بعدد 9414 مسجلاً، بينما وصل عدد المسجلين في مدينة كلباء إلى 6515 مسجلاً في الانتخابات.

وسجل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 3781 مسجلاً من مدينة دبا الحصن و2210 مسجلين من مدينة الذيد.

9 مراكز

وبلغ عدد المسجلين في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في منطقة المدام 1546 مسجلاً وسجلت منطقة مليحة 1330 مسجلاً بينما سجلت منطقة البطائح 774 مسجلاً وبلغ عدد المسجلين في منطقة الحمرية 445 مسجلاً.

ووفقا للجدول الزمني الذي تم إقراره سابقا تبدأ مرحلة التصويت للمسجلين بالهيئات الانتخابية، من 5 إلى 7 ديسمبر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة ليلاً، خلال 9

مراكز انتخابية في الإمارة، أو التصويت الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية“UAE PASS”

عبر الموقع الالكتروني للانتخابات



أو منصة الشارقة الرقمية





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