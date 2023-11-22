-->

Wednesday, 22 November 2023 03:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميسي غاضباً: مباراة الأرجنتين ضد البرازيل كانت ستنتهي بمأساة

11/22/2023 5:35:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

علق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، على الاشتباكات التي وقعت في المدرجات، خلال
مواجهة منتخب بلاده ضد البرازيل في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتأجل انطلاق المباراة لمدة نصف ساعة تقريباً بسبب أحداث شغب شهدتها المدرجات، وأسفرت عن تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف.

وقال ميسي في تصريحات عبر رويترز: "لقد رأينا كيف كانوا يضربون الناس ويقمعون الناس مرة أخرى، لقد حدث ذلك بالفعل في نهائي كوبا ليبرتادوريس، عندما وقعت اشتباكات بين جماهير بوكا جونيورز وفلومينيسي)"

وأتم: "ذهبنا إلى غرفة تبديل الملابس لأنها كانت أفضل طريقة لتهدئة الأمور، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر بمأساة"

وكان الغريمان التقليديان قد تصادما في قمةٍ ناريةٍ ضمن سادس جولات التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واكتفت الأرجنتين بهدفٍ يتيمٍ حمل توقيع نيكولاس أوتاميندي لتعود من ريو دي جانيرو بالانتصار الثمين على حساب البرازيل.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22112023000110011019ID1107470371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث