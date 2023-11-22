ميسي غاضباً: مباراة الأرجنتين ضد البرازيل كانت ستنتهي بمأساة

علق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، على الاشتباكات التي وقعت في المدرجات، خلال

مواجهة منتخب بلاده ضد البرازيل في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتأجل انطلاق المباراة لمدة نصف ساعة تقريباً بسبب أحداث شغب شهدتها المدرجات، وأسفرت عن تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف.

وقال ميسي في تصريحات عبر رويترز: "لقد رأينا كيف كانوا يضربون الناس ويقمعون الناس مرة أخرى، لقد حدث ذلك بالفعل في نهائي كوبا ليبرتادوريس، عندما وقعت اشتباكات بين جماهير بوكا جونيورز وفلومينيسي)"

وأتم: "ذهبنا إلى غرفة تبديل الملابس لأنها كانت أفضل طريقة لتهدئة الأمور، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر بمأساة"

وكان الغريمان التقليديان قد تصادما في قمةٍ ناريةٍ ضمن سادس جولات التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واكتفت الأرجنتين بهدفٍ يتيمٍ حمل توقيع نيكولاس أوتاميندي لتعود من ريو دي جانيرو بالانتصار الثمين على حساب البرازيل.





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