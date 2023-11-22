أردوغان يعتزم زيارة مصر قريباً وإجراء مناقشات بشأن مرضى غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت قناة خبر تورك ووسائل إعلام تركية أخرى اليوم الأربعاء عن الرئيس رجب طيب أردوغان القول إنه قد يسافر إلى مصر قريبا ويناقش كيفية تسريع إجلاء المرضى من غزة وخطوات أخرى.
وفي تصريحات لصحفيين على طائرته العائدة من رحلة إلى الجزائر، نُقل عن أردوغان قوله إن العالم الإسلامي يجب أن يتصرف بروح الوحدة والتضامن بشأن غزة، ويجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والمحاسبة على أفعالها في غزة.
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