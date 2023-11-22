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2 و3 ديسمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد

11/22/2023 5:35:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2023.

ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

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