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ارتفاع طفيف للنفط قبل إعلان بيانات المخزونات الأميركية

11/22/2023 5:24:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي في تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 % إلى 82.56 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2% إلى 77.91 دولار.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.




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