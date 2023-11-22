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330 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية و 290 للرشادية بالاردن اليوم

11/22/2023 5:24:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت أسواق الذهب في الأردن اليوم الأربعاء ارتفاعًا في أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية بمقدار ثلاثة دنانير، بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 40 قرشًا.

ووفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، بلغت الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات 330 دينارًا، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 290 دينارًا.
وأشار ديب لـ "الوكيل الإخباري" إلى تعثر العديد من القطاعات الاقتصادية نتيجة لارتفاع الفائدة الأمريكية على الدولار، مما يدعو إلى التفكير في خفضها في مطلع عام 2024. وقال إن هذا التأثير انعكس على ارتفاع أسعار الذهب على مستوى العالم، حيث بلغ سعر الأونصة حاليًا 2002 دولار.
واضاف أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.
وفيما يتعلق بالأسعار المحلية، بلغ سعر غرام الذهب 21 في الصباح 40.6 دينار للبيع للمواطنين مقابل 38.9 دينار للشراء منهم.

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