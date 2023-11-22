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سلطنة عمان توقع اتفاقية غاز مدتها 9 سنوات مع شركة بريطانية

11/22/2023 5:24:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع نحو مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة "بي بي"، بدءا من عام 2026 وتمتد لـ 9 سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حمد بن محمد النعماني، إن "أهمية هذه الاتفاقية تتمثل في إيجاد فرص جديدة لتجديد حضور سلطنة عمان على خارطة تجارة الطاقة العالمية".

وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفد الاقتصاد الوطني ورفع الناتج الإجمالي.
وأكد أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال تواصل جهودها الحثيثة مستندة إلى السمعة الريادية التي حققتها كمصدر معتمد للغاز الطبيعي المسال، وتعتزم الشركة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بما يحقق دعم أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الوطني.

روسيا اليوم

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