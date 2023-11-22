MENAFN - Palestine News Network ) قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

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الهلال الأحمر: وصول 14 سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني برفقة الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود لإجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الجنوب

عشرات الشهداء والجرحى في قصف اسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط من لواء "جولاني" و إصابة جندي في المعارك بشمال قطاع غزة. لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 69

وفي الضفة الغربية: استشهاد 6 مواطنين

واصابة عدد آخر في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم.

استشهاد الشاب

أمير عبد الرحمن مجد (30 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية،ن

أصيب اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، واعتُقل 11 آخررون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة، في محافظة بيت لحم.

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم

وباردا نسبياً، خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة،