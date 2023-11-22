بعدما رفض التصويت على الاتفاق مع حماس.. بن غفير: سابقة خطيرة وقبول بإملاءات السنوار

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف النار في غزة، "خطأ تاريخي"، وهو خضوع لإملاءات يحيى السنوار.

وقال بن غفير في أول تعليق له على الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، إن الاتفاق "سابقة خطيرة وخطأ تاريخي"، معتبرا أن "المخطط الذي يترك بعض الأطفال والنساء في غزة ليس أخلاقيا في نظره، وغير منطقي وبعيد المنال بحيث لا يمكن تحقيقه."

وقال بن غفير إن "الخطوط العريضة للاتفاق هي سابقة خطيرة. إسرائيل أصبحت مرة أخرى أسيرة هذا المفهوم، وتكرر أخطاء الماضي وتقبل بإملاءات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار".

وأضاف بالقول إن "إن الضغط على حماس هائل، والآن على وجه التحديد لا ينبغي أن يتوقف، بل يجب أن يستمر.. هذا خطأ تاريخي."

وأكد أن وزراء حزبه، صوتوا ضد الاتفاق "ليس من دون تردد، ولكن مع العلم أن على القيادة اتخاذ قرارات صعبة والاختيار بين البدائل السيئة".

من الجدير ذكره، أن 35 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية صوتوا لصالح الاتفاق، بمن في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأعضاء آخرون في الحزب الصهيوني الديني الذين أعربوا عن معارضتهم في البداية، فيما صوت ضده وزراء "عوتسما يهوديت" الثلاثة، إيتامار بن غفير، يتسحاق فاسرلوف، وعميخاي إلياهو.