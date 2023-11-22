فرنسا تأمل بأن تشمل الهدنة مواطنيها المحتجزين في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- قالت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الأربعاء، إن باريس تأمل أن يتم إطلاق سراح ثمانية من مواطنيها يعتقد أنهم محتجزون رهائن، بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل، وحركة حماس.

وقالت كولونا لإذاعة فرانس إنتر "نأمل أن يكون هناك فرنسيون ضمن أول دفعة من الرهائن الذين سيطلق سراحهم".

واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحماس، اليوم الأربعاء، على وقف القتال أربعة أيام للسماح بإطلاق سراح 50 رهينة محتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية، وكذلك دخول مساعدات إنسانية للقطاع المحاصر.

رويترز

