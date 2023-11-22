الاحتلال يعتقل 38 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 38 مواطنا، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فادي سليم البدن من تقوع، وماهر خضر صلاح، وأكرم إبراهيم صلاح، ومحمود إبراهيم غنيم، ومحمود محمود عبد الفتاح صلاح، ووليد عبد الفتاح صلاح من الخضر، وشهريار أنور البلغاري، وحسن الزغاري، وعنان خليل الجعفري، ووسيم مزهر، وعلي مصلح، ومحمد أديب موسى، ومحمد حسن ابو صرة، ويزن محمد غنيم، وصامد محمود صلاح، ومحمود يوسف دار موسى، وفادي رمضان من مخيم الدهيشة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الجريح محمد حسن سويدان سويدان، من بلدة عزون شرق قلقيلية.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين سامي سعيد عنبوسي، وزياد رضوان شحروري، من المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين يوسف حمدي الجنيدي من المدينة، وآدم فريد السويطي من بلدة بيت عوا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مسعفا وجريحا، من مخيمها. ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين علاء وصبري جودة من بلدة بيتونيا، غرب رام الله.