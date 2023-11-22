الاحتلال يستولي على 2.5 دونم من أراضي بيت دجن شرق نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- قررت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الاستيلاء على نحو 2.5 دونم من أراضي بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيت دجن توفيق حج محمد، بأن سلطات الاحتلال سلّمت قرارا يقضي بالاستيلاء على دونمين و616 مترا مربعا من أراضي بيت دجن، لأغراض شق طريق استعماري جديد، بالقرب من مستعمرة "مخورة" بالأغوار الوسطى.

يُذكر أن سلطات الاحتلال قررت يوم أمس الاستيلاء على دونمين و492 مترا مربعا من أراضي بلدتي حوارة وبورين جنوب نابلس، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.