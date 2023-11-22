القدرة: لم يعد بمقدورنا إعلان الإحصائيات منذ قطع الاتصالات

القدرة: لم يعد بمقدورنا إعلان الإحصائيات منذ قطع الاتصالات
التاريخ
11/22/2023 5:23:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أنه منذ قطع الاتصالات في القطاع، أصبح من الصعب عليهم الإعلان عن الإحصائيات اليومية .
وأشار إلى أن الاحتلال يستمر في محاولاته الحثيثة للنيل من المنظومة الصحية في شمال غزة، ما يضع تحديات جديدة أمام الرعاية الصحية في المنطقة.
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