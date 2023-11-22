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القدرة: لم يعد بمقدورنا إعلان الإحصائيات منذ قطع الاتصالات

11/22/2023 5:23:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أنه منذ قطع الاتصالات في القطاع، أصبح من الصعب عليهم الإعلان عن الإحصائيات اليومية .

وأشار إلى أن الاحتلال يستمر في محاولاته الحثيثة للنيل من المنظومة الصحية في شمال غزة، ما يضع تحديات جديدة أمام الرعاية الصحية في المنطقة.


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