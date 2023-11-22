قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية على اللبونة جنوب لبنان

قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية على اللبونة جنوب لبنان
التاريخ
11/22/2023 5:23:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منطقة اللبونة في الناقورة بالقنابل الفوسفورية.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، أن الغارة الجوية التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس على الجهة الشمالية من بلدة طيرحرفا، أسفرت عن تدمير منزل بشكل كامل، وتضرر منزل آخر.
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