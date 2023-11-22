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قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية على اللبونة جنوب لبنان

11/22/2023 5:23:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منطقة اللبونة في الناقورة بالقنابل الفوسفورية.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، أن الغارة الجوية التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس على الجهة الشمالية من بلدة طيرحرفا، أسفرت عن تدمير منزل بشكل كامل، وتضرر منزل آخر.




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