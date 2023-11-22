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الهواري: توصيات جديدة تتعلق بأمراض الكبد الوبائي للعمالة الآسيوية

11/22/2023 5:23:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، إن ملف الرقابة الصحية على العمالة الآسيوية في المصانع الأردنية، وخاصة على مرض الكبد الوبائي، هو فني بحت، حيث تقوم به لجان مختصة مشتركة من القطاعات الأكاديمية والصحية بإجراء الفحوصات.


وأضاف هواري، رداً على سؤال النائب فريد حداد، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم، أن هناك تحديث بهذا الشأن بشكل مستمر، حيث تم وضع توصيات جديدة تتعلق بأمراض الكبد الوبائي وأسس جديدة للتعامل مع إجراءات الوقاية والكشف عن هذا الفيروس لحماية المجتمع.


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