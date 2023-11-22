الهواري: توصيات جديدة تتعلق بأمراض الكبد الوبائي للعمالة الآسيوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، إن ملف الرقابة الصحية على العمالة الآسيوية في المصانع الأردنية، وخاصة على مرض الكبد الوبائي، هو فني بحت، حيث تقوم به لجان مختصة مشتركة من القطاعات الأكاديمية والصحية بإجراء الفحوصات.
وأضاف هواري، رداً على سؤال النائب فريد حداد، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم، أن هناك تحديث بهذا الشأن بشكل مستمر، حيث تم وضع توصيات جديدة تتعلق بأمراض الكبد الوبائي وأسس جديدة للتعامل مع إجراءات الوقاية والكشف عن هذا الفيروس لحماية المجتمع.
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