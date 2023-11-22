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سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو

11/22/2023 5:23:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس إنها خاضت اليوم اشتباكات ضارية مع عدد من الجنود الإسرائيليين واستهدفت آلية عسكرية في محور الشاطئ.

وكان قد أعلن أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي امس الثلاثاء عن وفاة المستوطنة حنا كتسير التي كانت السرايا أبدت استعدادها لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية.

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