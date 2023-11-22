سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس إنها خاضت اليوم اشتباكات ضارية مع عدد من الجنود الإسرائيليين واستهدفت آلية عسكرية في محور الشاطئ.
وكان قد أعلن أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي امس الثلاثاء عن وفاة المستوطنة حنا كتسير التي كانت السرايا أبدت استعدادها لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية.
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