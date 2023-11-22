حماس تعليقاً على الهدنة : سنبقى الدرع الواقي للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News)أكدت حركة حماس، في بيان رسمي، أنها ستظل "الدرع الواقي والمدافع عن الشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال" ، قائلة :" في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن كتائبنا المظفرة وسائر فصائلنا المقاومة ستبقى الدرع الواقي والمدافع عن شعبنا حتى دحر الاحتلال والعدوان"

وبينت الحركة أن الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام تم بجهود قطرية ومصرية حثيثة وفي سياق المفاوضات التي استمرت لأيام، تم التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار من الطرفين وتعليق الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في جميع مناطق القطاع.

وشملت الاتفاقية إطلاق سراح 50 محتجزًا من النساء والأطفال من قبل الاحتلال مقابل إفراج عن 150 امرأة وطفل فلسطيني.



كما تضمن الاتفاق تكثيف إدخال الشاحنات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى جميع مناطق القطاع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الحالي.



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