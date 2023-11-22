النائب زيادين يحول سؤاله إلى استجواب حول شركات تطبيقات النقل الذكية في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حول النائب هيثم زيادين، سؤال رقابي له إلى استجواب، يتعلّق في اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بشركات النقل التي تعمل على التطبيقات الذكية في الأردن.
وقال زيادين، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم، إن الإجابة التي وردت من الحكومة لم تأتي بشيء جديد وكانت ناقصة، مضيفاً أن هناك غياب للعدالة وهدر للمال العام ومخصصات يجب تحصيلها لصالح الضريبة.
وكان قد أجاب وزير المالية محمد العسعس على زيادين قائلاً إن شركة شركتي نقل ذكية في الأردن قد سجلتا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودفعت ما عليها من ضريبة بموجب إقرارات ضريبية وفقا للقانون.
MENAFN22112023000208011052ID1107470276
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.