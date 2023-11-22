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النائب زيادين يحول سؤاله إلى استجواب حول شركات تطبيقات النقل الذكية في الأردن

11/22/2023 5:23:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حول النائب هيثم زيادين، سؤال رقابي له إلى استجواب، يتعلّق في اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بشركات النقل التي تعمل على التطبيقات الذكية في الأردن.


وقال زيادين، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم، إن الإجابة التي وردت من الحكومة لم تأتي بشيء جديد وكانت ناقصة، مضيفاً أن هناك غياب للعدالة وهدر للمال العام ومخصصات يجب تحصيلها لصالح الضريبة.


وكان قد أجاب وزير المالية محمد العسعس على زيادين قائلاً إن شركة شركتي نقل ذكية في الأردن قد سجلتا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودفعت ما عليها من ضريبة بموجب إقرارات ضريبية وفقا للقانون.


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