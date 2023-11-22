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غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

11/22/2023 5:23:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، أن أكثر من 200 شهيد ارتقوا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي منذ 3 أيام، وأن أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال القطاع يواجهون أوضاعًا قاسية.


وأوضح أن التهدئة ستساهم في وقف المجازر وتوفير المساعدات للقطاع المحاصر.
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