غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، أن أكثر من 200 شهيد ارتقوا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار إلى أن الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي منذ 3 أيام، وأن أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال القطاع يواجهون أوضاعًا قاسية.
وأوضح أن التهدئة ستساهم في وقف المجازر وتوفير المساعدات للقطاع المحاصر.
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