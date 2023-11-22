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محافظة: الكتب المدرسية لها سعر مُحدد لا يجوز تجاوزه

11/22/2023 5:23:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ردّ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، على أسئلة النائب جعفر ربابعة، حول الرسوم التي تتقاضاها المدارس الخاصة وأسعار الكتب المدرسية، وتطعيم الطلبة .


وبيّن محافظة، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الرسوم التي تتقاضاها المدارس تحدد بموجب اتفاق عقد يوقع بين المدرسة والطالب أو ولي أمره ولا يجوز رفعها إلا بموافقة وزارة التربية.


وأضاف أن الكتب المدرسية لها سعر محدد من الوزارة ولا يجوز تجاوزه.


وبالنسبة للمطاعيم ، أكد محافظة أن هناك فرق خاصة من وزارة الصحة تختص بتطعيم طلبة المدارس ضمن ترتيبات معينة وهي تقوم بالتنسيق مع قسم الصحة المدرسية وزيارة المدارس وإجراء التطعيم .

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