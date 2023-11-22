الكرملين: الهدنة الإنسانية السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية مستدامة

MENAFN - Al Wakeel News)قال الكرملين إن الهدنة الإنسانية في غزة هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية مستدامة.



كما قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية المعلن بين إسرائيل وحماس.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن زاخاروفا قولها إن "موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس على هدنة إنسانية من 4 أيام"، مشددة على أن "هذا ما دعت إليه روسيا منذ بداية التصعيد في النزاع".



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