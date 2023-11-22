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مجلة: واشنطن تريد السيطرة على البحر الأسود عبر أوكرانيا

11/22/2023 5:23:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مجلة Responsible Statecraft بأن القيادة الأمريكية ترغب في السيطرة على البحر الأسود عبر أوكرانيا.
وجاء في المقالة: "ترى القيادة الأمريكية في الصراع المسلح في أوكرانيا، فرصة جيدة لتحقيق أهدافها الجيوسياسية في البحر الأسود، الذي يربط روسيا بأوروبا الشرقية والشرق الأوسط الغني بالنفط والغاز".

وأشارت المقالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى منذ عقود إلى استغلال أي فرص جيوسياسية في هذه المنطقة المذكورة.
وذكرت المجلة، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيمس أوبراين، وصف في إفادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ، النزاع المسلح في أوكرانيا بأنه "صفقة جيدة للغاية" بالنسبة للولايات المتحدة، وشدد على أن "الأوكرانيين يتحملون التكاليف الرئيسية" من خلال إجراء جميع العمليات العسكرية بأنفسهم.

روسيا اليوم

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