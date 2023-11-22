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الجامعة العربية ترحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

11/22/2023 5:23:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحبت الجامعة العربية بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل عدد من الأسرى لدى الطرفين.


وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان اليوم الأربعاء، عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه.


وقال أبو الغيط، إن هذه الهدنة تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.


وأكد أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، مبينا أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.

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