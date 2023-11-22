الاحتلال يستولي على 2.5 دونم من أراضي بيت دجن شرق نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قررت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الاستيلاء على نحو 2.5 دونم من أراضي بلدة بيت دجن شرق نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي بيت دجن توفيق حج محمد، بأن سلطات الاحتلال سلّمت قرارا يقضي بالاستيلاء على دونمين و616 مترا مربعا من أراضي بيت دجن، لأغراض شق طريق استعماري جديد، بالقرب من مستعمرة "مخورة" بالأغوار الوسطى.
يُذكر أن سلطات الاحتلال قررت يوم أمس الاستيلاء على دونمين و492 مترا مربعا من أراضي بلدتي حوارة وبورين جنوب نابلس، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.
وفا
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