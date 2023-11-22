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استقرار الدولار عالميا

11/22/2023 5:23:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، لكنه ظل غير بعيدا عن أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات.


وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، 0.12 % إلى 103.65، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 103.17 الذي بلغه أمس الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر بنحو 3% الشهر الجاري متوجها صوب أسوأ أداء شهري خلال عام.


وسجل اليورو في أحدث معاملاته 1.0908 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ منتصف آب الماضي إلى 1.09655 أمس الثلاثاء، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2527 دولار ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين عند 1.2558 دولار.


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