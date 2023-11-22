استقرار الدولار عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، لكنه ظل غير بعيدا عن أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، 0.12 % إلى 103.65، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 103.17 الذي بلغه أمس الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر بنحو 3% الشهر الجاري متوجها صوب أسوأ أداء شهري خلال عام.
وسجل اليورو في أحدث معاملاته 1.0908 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ منتصف آب الماضي إلى 1.09655 أمس الثلاثاء، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2527 دولار ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين عند 1.2558 دولار.
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