-->

Wednesday, 22 November 2023 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا.. إنتاج نموذج جديد من البندقية المضادة للدرونات مزود برادار داخلي

11/22/2023 5:23:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يستعد مصنع "بوليوت" في مدينة تشيليابينسك بمنطقة الأورال الروسية، لإطلاق نموذج جديد من البندقية الكهرومغناطيسية المضادة للدرونات، والتي تعد أكثر فاعلية مقارنة بسابقاتها.
وأفادت بذلك صحيفة URA الإلكترونية الروسية التي قالت إن الميزة الرئيسية للبندقية تكمن في تزويدها برادار داخلي يمكّن مشغّلها من اكتشاف الدرونات العاملة بمجال الترددات من 900 إلى 1200 ميغاهرتس، أي خارج منطقة الرؤية المباشرة. وبفضل ذلك تسهل إلى حد بعيد عملية البحث عن الهدف وتوجيه السلاح إليه.

وتكفي قدرة البندقية الجديدة لإصابة الدرونات على مسافة حتى كيلومترين. وتتوفر في البندقية بطارية كهربائية يمكن فكها، ما يسمح بإعادة تعمير السلاح بسرعة. وتعمل البطارية لمدة ساعتين. وحجم البندقية غير كبير، ولا يزيد وزنها عن 4.4 كيلوغرام.

MENAFN22112023000208011052ID1107470268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث