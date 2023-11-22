مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة يشارك في محاضرة العلاقات البحرينية العمانية من منظور اجتماعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة في محاضرة العلاقات البحرينية العمانية من منظور اجتماعي، ألقاها الدكتور يوسف محمد في متحف البحرين الوطني وبتنظيم من جمعية الصداقة العمانية البحرينية.
وشهدت المحاضرة أيضا حضور الدكتور جمعة الكعبي سفير مملكة البحرين في سلطنة عمان وسلمى الحجيري رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية، وعدد من المهتمين بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتطرقت المحاضرة إلى البعد التاريخي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وأهميتها.
وبهذه المناسبة أشاد صالح بن عيسى بن هندي بما وصلت إليه العلاقات البحرينية العمانية من مستويات متقدمة وتعاون مثمر يعبر عن متانة علاقات الأخوة التاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين بفضل التوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .
وأكد بن هندي اهتمام مملكة البحرين بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون في شتى القطاعات ارتكازاً على ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر تاريخية قوية ومتينة.
وأشاد بن هندي بالخطوات التي حققتها سلطنة عمان على صعيد مسار التنمية والتطور في مختلف المجالات مشيرا الى أن المجال مفتوح أمام تنمية التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
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