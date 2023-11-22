مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة يشارك في محاضرة العلاقات البحرينية العمانية من منظور اجتماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة في محاضرة العلاقات البحرينية العمانية من منظور اجتماعي، ألقاها الدكتور يوسف محمد في متحف البحرين الوطني وبتنظيم من جمعية الصداقة العمانية البحرينية.

وشهدت المحاضرة أيضا حضور الدكتور جمعة الكعبي سفير مملكة البحرين في سلطنة عمان وسلمى الحجيري رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية، وعدد من المهتمين بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتطرقت المحاضرة إلى البعد التاريخي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وأهميتها.

وبهذه المناسبة أشاد صالح بن عيسى بن هندي بما وصلت إليه العلاقات البحرينية العمانية من مستويات متقدمة وتعاون مثمر يعبر عن متانة علاقات الأخوة التاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين بفضل التوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .

وأكد بن هندي اهتمام مملكة البحرين بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون في شتى القطاعات ارتكازاً على ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر تاريخية قوية ومتينة.



وأشاد بن هندي بالخطوات التي حققتها سلطنة عمان على صعيد مسار التنمية والتطور في مختلف المجالات مشيرا الى أن المجال مفتوح أمام تنمية التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.