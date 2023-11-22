هواوي تحتفل بمصورين من الشرق الأوسط وأفريقيا خلال جائزة HUAWEI XMAGE

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت هواوي عن 57 فائزًا بجوائز XMAGE لسنة 2023. اختارت المسابقة، التي تسلط الضوء على الصور الملتقطة بأجهزة هواوي، ثلاثة فائزين بالجائزة الكبرى، و 17 فائزًا بالأفضل في فئتهم، و 34 فائزًا بالوصيف، وثلاثة إشارات فخرية.
تم اختيار الفائزين هذا العام من بين أكثر من 600,000 مشاركة تم استلامها بين 7 أبريل و 15 أغسطس من مشاركين من قرابة 100 دولة. كانت الدول الخمس التي تلي الصين بأكبر عدد من المشاركات هي ماليزيا وتركيا وبولندا والفلبين والإمارات العربية المتحدة. وسلسلة الهواتف الأكثر استخدامًا كانت HUAWEI P60 Pro و HUAWEI P40 Pro و HUAWEI Mate 40 Pro.
مصور مصري يفوز عن فئة التصوير الخارجي
من بين 17 فائزًا بالأفضل في فئتهم في جوائز XMAGE العالمية، ينحدر أحدهم من مصر. فاز صادق خفاجي بالجائزة في فئة التصوير الخارجي عن عمله بعنوان “Reflection”. تجسد صورته الجمال المذهل للتكوينات الصخرية الفريدة لمنطقة The Wave في أريزونا. بعد يوم ممطر، تعكس برك المياه في هذه المنطقة اللون البرتقالي والأصفر للجدران الصخرية ذات الطبقات المتدرّجة والسماء الزرقاء الزاهية. تصور صورة خفاجي ببراعة هذا المشهد بتناسق مثالي.
صادق خفاجي (مصر) ©
Reflection | HUAWEI P60 Pro
تعليق الحكّام: تكوين كلاسيكي وجميل لمكان فريد، يعززه الوجود البشري الذي يضيف حجمًا إلى المشهد. يعد The Wave in Arizona كنزًا بصريًا فريدًا، ولكن فقط الشخص الذي يتمتع بعين جيدة للتكوين هو الذي سيلتقط صورة مقنعة لا تُنسى، وهذا بالتأكيد ما نراه هنا! - خوسيه راموس
تكريم المواهب الإقليمية بجوائز MEA XMAGE المميّزة 2023
فاز عدد من المصورين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بجوائز خاصة من مجتمع هواوي. الإمارات العربية المتحدة، كونها واحدة من الدول التي لديها أكبر عدد من الطلبات، حصلت على 10 من أصل 15 جائزة MEA XMAGE التي تم إصدارها في عام 2023. تحكي صورهم قصصًا بصرية غنية من المناظر الطبيعية الخلابة والهندسة المعمارية المتلألئة والثقافة المتنوعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما حصل المصورون الموهوبون من المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا على جوائز خاصة. حصلت الجوائز الخاصة على فائزين بالميدالية الذهبية والفضية والبرونزية في عدة فئات تتراوح من فئة Portraits و Art & Fashion إلى Hello Life و Outdoor.
الفائزون بالفئة الذهبيّة: في فئة الفن والأزياء، تجسد صورة “Art-Chitecture” تصميمًا معماريًا فريدًا بتكوين ممتاز يجعلها تبدو وكأنها زهرة. صورة البورتريت “Drying Up” تُمثّل لقطة أحادية اللون لرجل ينشر قطعًا قماشية لتجفيفها، لقطة تحمل في طيّاتها قصة. وكانت صورة “Water Drop” في فئة Hello Life عبارة عن لقطة مقرّبة مقلوبة بشكل إبداعي لقطرة ماء وخلفها لوحة ملونة بشكل سريالي.
الفائزون بالفئة الفضيّة: في فئة Hello Life، رأينا تجسيدًا لإشراق الصيف بصورة “Golden Summertime” عبر دفقة حيّة من ألوان غروب الشمس الذهبية. كما تسلط صورة “Behind the Mask” الضوء على فتاة إماراتية وعيناها تنقلان عاطفة عميقة خلف "البرقع" وهو زينة الوجه التقليدية للنساء، وهي صورة غنيّة تحتفل بالتراث الثقافي. أما صورة “Best Buddies” فهي تظهر ظل للأطفال على الشاطئ مقابل ألوان سماء المساء الملونة، والتي تمثل براءة وصدق صداقة الطفولة.
تستخدم الصورة التعبيرية “Innocent Beauty” ببراعة توزيع الضوء وتباينه لإبراز النظرة العميقة لفتاة صغيرة. في فئة التصوير الخارجي، تتميز صورة فيلم “Skyscrapers” بموظفي النظافة وتناقض حجمهم الصغير وهم يهبطون أسفل الواجهة اللامعة لناطحة سحاب مرتفعة. تتباين في هذه الصورة العمارة الهائلة مع العناصر البشرية الصغيرة.
الفائزون بالفئة البرونزية: تُظهر صورة “The Kite Runner” الهادئة صبيًا صغيرًا منفردًا مظللًا في سماء الفجر الضبابية وهو يحاول الطيران بطائرته الورقية. أما صورة “Life Sun” السينمائية فنرى الشمس الحارقة وهي تلقي أشعة مثيرة عبر المناظر الطبيعية الصحراوية الهائلة في منطقة العلا. لقطة مذهلة أخرى بعنوان “Kyrgyzstan Postcard View” توثق تتويجًا لرحلة جبلية مجزية استمرت 9 ساعات، تعرض الوديان المتتالية والقمم الصخرية تكشف عن نفسها في بانوراما خلابة.
أما صورة “The Last Light” فهي منظر طبيعي في الغلاف الجوي تمّ التقاطه عند الغسق، والشمس الباهتة تمنح التضاريس الجبلية توهجًا أثيريًا. وتضع صورة “Night Under the Galaxy’s Lights”، سيارة دفع رباعي في المنتصف، محاطة باكتساح مبهر لمجرة درب التبانة وبعض الخدع التأثيرات الضوئية. تسلط صورة “There is No Love Like Snail Love” الضوء بشكل هزلي على عجائب الطبيعة من خلال اثنين من رخويّات الحلزون يستكشفان بحنان صدفتيّ بعضهما البعض. وتمثّل الصورة الأخيرة مزارعًا يحمل سلة منسوجة على رأسه رواية مثالية للقصص التراثية.
من خلال وجهات النظر الفريدة والفن ورواية القصص، أثبت هؤلاء المصورون الخمسة عشر من الشرق الأوسط وأفريقيا أنهم في طليعة مجالهم.
الصور الثلاث الحائزة على جائزة كبرى والتي خطفت قلوب الحكام
حصلت صورة “Dragon Clouds” للمصوّر Domcar Calinawan Lagto من الفلبين، وصورة “Airshow” للمصوّر Piotr Cebula من بولندا، و “Fearless Eagle” للمصوّر Dou Chuanli من الصين على الجوائز الكبرى. سيحصل كل فائز بالجائزة الكبرى على 10,000 دولار أمريكي (قبل الضريبة) من صندوق إنشاء XMAGE، لدعم التصوير الفوتوغرافي الخاص بهم وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام أجهزة هواوي في المستقبل.
تم اختيار الفائزين الـ 17 الأفضل في الفئة والفائزين الـ 34 في المركز الثاني من كل فئة، وسيحصل كل منهم على 1500 دولار أمريكي و 1000 دولار أمريكي على التوالي.
تعرض جوائز XMAGE قدرات التصوير الاحترافية لـ XMAGE
تُظهر جوائز HUAWEI XMAGE كيف ألهمت العلامة التجارية XMAGE إبداع المستخدمين في التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول. يعد التصوير عبر الهاتف المحمول عدسة قوية لالتقاط لحظات الحياة الثمينة، وكأداة لتحفيز الأفكار البصرية. قطعت جوائز HUAWEI XMAGE شوطًا طويلاً منذ إطلاقها في عام 2017. ألهمت المسابقة الأفراد لإنشاء صور فوتوغرافية رائعة بهواتفهم. لقد أصبح أيضًا منصة لعرض الصور الرائعة التي تقدم لمحات عن وجهات نظر المصورين حول العالم وحياتهم اليومية. اليوم، برزت جوائز XMAGE كحدث عالمي بارز للتصوير الفوتوغرافي، مما أشعل موجة من الحماس بين الأفراد للتعبير عن مشاعرهم، وإظهار ثقتهم بأعمالهم، وإطلاق العنان لإبداعهم من خلال التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول.
القائمة الكاملة للحائزين على الجوائز متاحة هنا:
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