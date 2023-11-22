منح الرحال الإماراتي ابراهيم الذهلي العضوية الشرفية لجمعية الرحالة البحرينية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) المنامة: منحت جمعية الرحالة البحرينية الرحال والإعلامي الاماراتي ابراهيم الذهلي العضوية الشرفية للجمعية، حيث قام سعادة أحمد عبدالرحمن رئيس جمعية الرحالة البحرينية يوم أمس بالعاصمة البحرينية المنامة، بتكريم الذهلي كأول خليجي يحصل على هذه العضوية،
وقال عبدالرحمن خلال حفل التكريم انه تم منح الاعلامي ابراهيم الذهلي هذه العضوية الشرفية نظراً للدور الذي لعبه الرحال الاماراتي في نشر الثقافة السياحية على مدار السنوات السابقة من خلال تجواله لما يقارب 200 دولة حول العالم.
وكان قد تم تكريم الذهلي ومنحه العضوية الشرفية من قِبل جمعية الرحالة السعودية كأول إماراتي يحصل على هذه العضوية في السنة الماضية.
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