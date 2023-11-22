واشنطن بوست ترصد حجم المأساة.. وتؤكد: إسرائيل دمرت غزة بالكامل

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس، وأيا كان ما سيحدث فيما بعد، فإن شيئا لن يمحو الصدمة التى حدثت بالفعل، بدءا من هجوم السابع من أكتوبر الذى يمثل اليوم الأكثر دموية فى تاريخ إسرائيل، ثم تنفيذ الدولة العبرية لحملة للقضاء على حماس غير مسبوقة فى حجمها ونطاقها والدمار الذى خلفته، حيث أدى العدوان الإسرائيلى على غزة إلى استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطينى فى القصف الإسرائيلى، والعديد منهم أطفال.







وذكرت الصحيفة أنه من الصعب حساب تكلفة إعادة إعمار غزة. فالحرب التى استمرت 11 يوما على القطاع فى عام 2021 شهدت تدمير ألفى منزل، وتضرر 22 ألف وحدة سكنية، وتطلبت أكثر من مليار دولار من التمويل الأجنبى للمساعدة فى جهود التعافى. وهذا مجرد قطرة فى بحر بالنسبة للمتطلبات الحالية، عندما تتوقف الأعال القتالية فعليا.







وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم تاريخ غزة الطويل فى الحرب، لكن ليس هناك مثيل لحجم الدمار الحالى. وقد حدد بعض المسئولين الفلسطينيين التكلفة الاقتصادية لحرب إسرائيل على القطاع فى عام 2014 بأكثر من 6 مليار دولار. لكن الحرب الحالية استغرقت وقتا أطول وكانت أكثر تدميرا بكثير.





من ناحية أخرى، تحدثت الصحيفة عن الأزمة الإنسانية التى تنتقل من سىء إلى أسوأ. وقالت إن الكثير من الفلسطينيين فى غزة يقيمون فى مخيمات مؤقتة أو محشورين من منشآت تديرها الأمم المتحدة، والتى لا يزال بعضها يتعرض للقصف الإسرائيلى. بينما تداعت البنية التحتية الأساسية من مستشفيات إلى محطات تحلية المياه ومستودعات الوقود، وتعانى من الفشل أو الإغلاق. ويحذر مسئولو الأمم المتحدة من تزايد أعداد الجوعى والمرضى فى المنطقة.