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فصائل فلسطينية: إصابات محققة بجنود الاحتلال فى محور الشاطئ

11/22/2023 4:34:59 AM
(MENAFN- Youm7)

أكد مصدر مصري مسؤول، اليوم الأربعاء، نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، والتي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وثمن المصدر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، حسبما ذكر المصدر.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

وكشف المصدر عن أن الهدنة الإنسانية في غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكافة مناطق القطاع.

وفجر اليوم الأربعاء، اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.








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