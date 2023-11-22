بريطانيا ترحب باتفاق تنفيذ هدنة إنسانية فى غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين

(MENAFN
- Youm7) رحبت المملكة المتحدة بإتفاق تنفيذ هدنة إنسانية فى قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.
وقال اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية - فى تدوينة اليوم الأربعاء على منصة اكس-" أرحب باتفاق اليوم بشأن غزة كخطوة نحو إطلاق سراح عدد من الرهائن وتأمين المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين".
واعرب الوزير البريطاني عن شكره لمصر وقطر على دورهما فى التوصل الى الاتفاق مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط.
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