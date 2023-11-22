بريطانيا ترحب باتفاق تنفيذ هدنة إنسانية فى غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين

MENAFN - Youm7) رحبت المملكة المتحدة بإتفاق تنفيذ هدنة إنسانية فى قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وقال اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية - فى تدوينة اليوم الأربعاء على منصة اكس-" أرحب باتفاق اليوم بشأن غزة كخطوة نحو إطلاق سراح عدد من الرهائن وتأمين المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين".



واعرب الوزير البريطاني عن شكره لمصر وقطر على دورهما فى التوصل الى الاتفاق مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط.



