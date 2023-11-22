استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة عزون شرق قلقيلية

MENAFN - Youm7) أعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر الأربعاء، استشهاد شاب مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت المصادر، بأن الشاب أمير عبد الرحمن مجد (30 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الظهر، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية.

وأطلق جيش الاحتلال النار صوب الشهيد خلال اقتحام عزون باستهداف مباشر، علماً أنه يعمل سائق سيارة عمومية.

وذكر شاهد عيان، أن جنود الاحتلال استهدفوا الشهيد أمير، وصديقه محمد حسن سويدان بإطلاق النار صوبهما بشكل مباشر أثناء توجهما إلى منزل صديق لهما في عزون، ما أدى لإصابتهما بالرصاص.

وأضاف أن الاحتلال أوقف سيارة الإسعاف التي كانت تقل الشابين لنحو ساعة من الزمن، وقام باعتقال سويدان منها وهو مصاب بشظايا الرصاص ووصفت حالته بالمتوسطة، ثم سمح للإسعاف بنقل الشهيد أمير مجد إلى المستشفى عندما أوشك على مفارقة الحياة.



في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية وانتشرت في أحياء متفرقة من المدينة عرف من بينها "حي النقار"، و"بئر قبعة".





