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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم الدهيشة بالضفة وينفذ حملة اعتقالات

11/22/2023 4:34:56 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الفلسطينيين الذين تصدوا للقوات المقتحمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع عدة اقتحامات وعمليات نفذها جيش الاحتلال في الضفة فجر اليوم، أبرزها في طولكرم حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال منزلا في المخيم.









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