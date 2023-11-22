الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم الدهيشة بالضفة وينفذ حملة اعتقالات

يأتي ذلك بالتزامن مع عدة اقتحامات وعمليات نفذها جيش الاحتلال في الضفة فجر اليوم، أبرزها في طولكرم حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال منزلا في المخيم.

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