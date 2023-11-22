عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال على مخيمى النصيرات وجباليا

MENAFN - Youm7) استشهد تسعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، صباح الأربعاء، فى مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى باستهداف منزل فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية، بأن أطفالا كانوا ضمن شهداء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنزل، مُشيرة إلى أن قوات الاحتلال استبقت هذه المجزرة، بمجزرة أخرى في شمال القطاع راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدًا من مخيم "جباليا".



وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 14,100 شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.



