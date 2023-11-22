-->

Wednesday, 22 November 2023 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال على مخيمى النصيرات وجباليا

11/22/2023 4:34:56 AM
(MENAFN- Youm7) استشهد تسعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، صباح الأربعاء، فى مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى باستهداف منزل فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية، بأن أطفالا كانوا ضمن شهداء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنزل، مُشيرة إلى أن قوات الاحتلال استبقت هذه المجزرة، بمجزرة أخرى في شمال القطاع راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدًا من مخيم "جباليا".

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 14,100 شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.








MENAFN22112023000132011024ID1107469790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث