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مدير العودة فى غزة: إخلاء المستشفى بعد استشهاد 3 أطباء وعامل

11/22/2023 4:34:56 AM
(MENAFN- Youm7) أكد مدير مستشفى "العودة" شمالى قطاع غزة الدكتور أحمد مهنا، إخلاء المستشفى تماما، وذلك بعد استهداف القوات الإسرائيلية قسم الجراحة واستشهاد ثلاثة من أطبائها وعامل.

وقال مهنا -في تصريح لقناة (سكاى نيوز عربية) اليوم الأربعاء، "إن القصف الإسرائيلي جاء دون تحذير أو تنبيه بالإخلاء، حيث استهدف مبنى الجراحات والعظام في المستشفى؛ ما أسفر عن استشهاد أطباء وعامل، فضلا عن إصابة العديد من الممرضات.

وأشار مهنا إلى أن مستشفى (العودة) عمدت منذ بداية العملية الإسرائيلية على غزة إلى عدم استقبال نازحين، حتى لا يكون ذلك مبررا للقصف الإسرائيلي بيد أن إسرائيل قصفته رغم أنه لم يكن به سوى المرضى والأطباء، معربا عن تخوفه من استهداف القوات الإسرائيلية للأطقم الطبية والمرضى المقرر نزوحهم اليوم الأربعاء إلى الجنوب داخل سيارات إسعاف خاصة لأن القوات الإسرائيلية استهدفت الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف أكثر من مرة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت أمس استشهاد ثلاثة أطباء؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى "العودة" شمالي القطاع، ووقوع العشرات من الشهداء والجرحى بين المرضى والطاقم الطبي.








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