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بيت العائلة المصرية بجنيف: تنسيق لحث الجالية على المشاركة بانتخابات الرئاسة

11/22/2023 4:34:53 AM
(MENAFN- Youm7) قال جمال حماد منسق حملة "مواطن بالخارج" في جنيف ورئيس بيت العائلة المصرية فى جنيف، إن الجالية المصرية في سويسرا، تتحرك على مدار الأيام الماضية للتنسيق وتجهيز اللوجيستيات المتعلقه بتحرك مجموعات للذهاب لمقار التصويت بالانتخابات الرئاسية أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الاستعدادات ساهمت في تقوية العلاقات بين أبناء الجاليات، مشيرا إلى أن الجميع ينتظرون
أيام الذهاب للتصويت على الرغم من قدوم الكثيرين من أماكن بعيدة في سويسرا.



وأوضح منسق حملة "مواطن بالخارج" في جنيف، أن هناك عدة أسباب تدفع المصريين بالخارج للتمسك بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، من بينها وعيهم بالمخاطر التي تحيط بوطنهم الأم، لاسيما بعد أحداث غزة المؤسفة التي شعر من خلالها الجميع ضرورة التمسك بدولة يقودها رئيس محنك على دراية بتلك المخاطر وكيفية التعامل معها.



وتابع : "سيقوم كل منا بواجبه تجاه الوطن بالتواجد أمام صناديق الاقتراع هنا في مركز التصويت للمصريين في سويسرا حتى نقدم رسالتنا للداخل والخارج، ونحن على تواصل مع جميع أبناء الجالية والتنسيق عبر لقاءات واجتماعات تتعلق بتقديم عناوين عريضة لحث كل مغترب على المشاركة والادلاء بالتصويت"



وأضاف : "بالتوازي مع ذلك كانت هناك تحركات من أبناء الجالية بتدشين مجموعات عمل على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية وحث المصريين المغتربين على التصويت للمرشح الذي يروه ممثلا لتطلعاتهم وأن كان التوجه بشكل عام للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لاسيما مع الأحداث الاخيرة التي تشهدها المنطقة والتي أكدت ضرورة وجوده في المرحلة المقبلة وتوعيتهم بأهمية ذلك بالتوازي مع القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لصالح المصريين بالخارج لم تكن متوفرة من قبل من ضمنها السماح بالتصويت لحاملي بطاقة الرقم القومي المنتهيه".












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