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انطلاق برنامج إعداد القادة العام لطلاب المعاهد العليا بحضور 200 طالب وطالبة

11/22/2023 4:34:53 AM
(MENAFN- Youm7) انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي إعداد القادة العام الذي نظمه معهد إعداد القادة تحت شعار "قادة التميز" واستهدف أكثر من 200 طالب وطالبة من طلاب المعاهد العليا المصرية.



وعقدت فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، و أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي.



وحضور الدكتور ممدوح سيد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب.



ومن جانبه نقل الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، تحيه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأكد على دور المعهد في تنمية مهارات الطلاب وحثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة لها تأثير فعّال في بناء شخصياتهم وتوسيع آفاق وعيهم، وتعزز قدراتهم القيادية والاجتماعية، مما يعزز تحولهم إلى قادة مستقبلين ملهمين."



وفي تصريح له، أوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، ان المعهد يولي اهتماماً كبيراً بتقديم برامج تستهدف تنمية مهارات الشباب وإعداد القيادات المستقبلية، التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.



وقد أبدى الدكتور ممدوح سيد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب سعادته بوجوده وسط شريحة مهمة من شبابنا، وهم طلبة المعاهد العليا، وهذا يؤكد حرصنا على بناء مهارات الطلاب القيادية وتطوير شخصياتهم، فالشباب هم عماد الأمة وقادة المستقبل، ونحن في وزارة التعليم نبذل كل الجهود لرعايتهم وتأهيلهم ليكونوا نواة للنهضة الشاملة التي نصبو إليها.



وفي كلمته ، أشاد أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، أشاد بالدور المتميز الذي يقوم به معهد إعداد القادة في تأهيل وإعداد الشباب من طلاب المعاهد العليا، ليكونوا قادة المستقبل القادرين على صنع القرار وحمل المسؤولية.



وأوضح أبو المحاسن أن الإدارة العامة لرعاية الشباب حريصة كل الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم لبرامج تنمية مهارات الشباب ورعايتهم، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية والفاعلة في بناء مستقبل مصر الواعد، مضيفًا أن برامج معهد إعداد القادة تحقق هذا الهدف من خلال محتوياتها الثرية وأنشطتها المتنوعة.



وقال إن الإدارة العامة لرعاية الطلاب حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال برامجها التي استفاد منها العديد من طلاب المعاهد العليا والمتوسطة سواء في الجانب التثقيفي أو الجانب الخدمي أو من خلال تقديم برامج التكافل الاجتماعي، مؤكدًا حرص الإدارة على الارتقاء بهذه البرامج والخدمات بشكل مستمر لمواكبة احتياجات الشباب وتطلعاتهم.




























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