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هيئة الرعاية الصحية تُطلق ورشة علمية حول مقاومة مضادات الميكروبات

11/22/2023 4:34:53 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت هيئة الرعاية الصحية فعاليات الورشة العلمية "Antimicrobial Therapy" حول مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، كون المجمع يُعتبر مركزًا متميزًا لإدارة مضادات الميكروبات.



تأتي الورشة العلمية التي تعد أُولى الورش العلمية ضمن فعاليات ملتقى الهيئة السنوي الرابع الذي ينطلق هذا العام، تحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة .. من الإصلاح إلى التميز».



وقال بيان الهيئة، استهدفت الورشة العلمية الفرق الطبية ومقدمي الخدمة الصحية من أطباء وصيادلة وتمريض ومنسقي مكافحة العدوى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، فيما تمحورت المناقشات العلمية حول أثر المضادات الحيوية والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية واتباع الأدلة والإرشادات العلمية الخاصة باستخدام المضادات الحيوية في عدة مجالات على رأسها الجراحة والأنف والأذن و الأطفال وأمراض الصدر.



وتجدر الإشارة، أن الملتقى السنوي الرابع للهيئة من المقرر أن يتضمن عقد ورش عمل متعددة في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية والاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية والتمريض ومهارات التواصل الفعال مع المرضى، كما يتضمن جلسات علمية ومحاضرات وندوات تفاعلية تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات الطبية والصحية الأكثر إلحاحًا لدي منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.












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