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وزيرة الهجرة تلتقى المصريين بالإمارات لحثهم على المشاركة بانتخابات الرئاسة

11/22/2023 4:34:53 AM
(MENAFN- Youm7) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات، في لقاء موسع، أقيم في نادي جمهورية مصر العربية بدبي، ضمن جولة الوزيرة الخارجية لحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار مبادرة "شارك بصوتك"، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مصر ودعوة المستمثرين المصريين بالخارج للاستفادة منها.



حضر اللقاء، السفير شريف عيسى سفير مصر في الامارات، والسفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبي،
والدكتور أحمد أبوعجيلة رئيس نادي جمهورية مصر العربية بدبي، والمستشار لطفي حسين رئيس نادي جمهورية مصر العربية بعجمان.



من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها بلقاء أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات العربية المتحدة، وتعد ثالث محطات جولتها الخارجية لحث وتشجيع مواطنينا بالخارج ، على المشاركة في "الانتخابات الرئاسية 2024"، عقب زيارة سيادتها لمدينتي الرياض وجدة، بالمملكة العربية السعودية.



من ناحيته، رحب السفير شريف عيسى سفير مصر في "أبو ظبي"، بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قائلا : إن زيارة وزيرة الهجرة ولقاءها أعضاء ورموز الجالية المصرية بالإمارات يمثل دعما كبيرا في هذه المرحلة الهامة، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بمواطنيها بالخارج، وتقديرها للدور الهام الذي يلعبه كل مصري خارج وطنه، وحرص الدولة على مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا يعتبر اسهام في رسم ملامح مستقبل مصر خلال تلك المرحلة الراهنة والفارقة من عمر الوطن.



كما أشاد السفير أشرف الديب قنصل مصر العام بدبي، بجهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وحرصها على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج مما يزيد من ترابطهم بوطنهم الأم، لافتا إلى أننا في انتظار حدث وطني هام وهو الانتخابات الرئاسية وانه على ثقة كبيرة بحرص الجالية المصرية بدبي على المشاركة في هذا العرس الديموقراطي.




كما رحب د. أحمد أبو عجيلة رئيس نادي مصر في دبي، بالوزيرة السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، معربا عن شكره وتقديره
لسيادتها لحرصها الدائم والمتكرر بلقاء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للوقوف على احتياجات المصريين بالخارج وعرض لما يتم وسيتم إيجازه للمصريين المقيمين بالخارج.



في بداية كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي حرصها الدائم على التواصل المستمر ولقاء كافة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم سواء عن طريق الفيديو كونفرانس او لقاءات مباشرة، حيث أن التواصل مع جالياتنا بالخارج يمثل أولوية قصوى لوزارة الهجرة تنفيذا لتكليفات فخامة
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويعد هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع وزيرة الهجرة بالجالية المصرية في الإمارات، ضمن جولتها الخارجية لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأشارت وزيرة الهجرة في مستهل حديثها إلى مسيرة عام من عملها منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، وكانت البداية بمؤتمر الكيانات في نسخته الثالثة، هذا المؤتمر الذي مثل خارطة طريق لما خرج به من توصيات غاية في الأهمية، عملت علي تنفيذها وزارة الهجرة بالتعاون مع الوزارات المعنية، واستهدفت مختلف شرائح واهتمامات موطنينا بالخارج، موضحة أنها لم تألو جهدا في سبيل هذا الهدف السامي، الذي تمثل في محاور مهمة ضمن استراتيجية عمل الوزارة، وهو ما تحقق بالفعل في تنفيذ العديد من المنجزات التي طالما كانت على رأس أولويات عمل الوزارة.



وأشارت وزيرة الهجرة إلى دورها في وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بينهم وبين وطنهم الأم، للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية والاستفادة من رغبة العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج في دعم خطط التنمية القومية، كذلك دعم الرؤية والبرنامج الاقتصادي للدولة من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، مع تعريف المصريين بالخارج بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم بالوطن وتشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة بالوطن.



وبدورها استعرضت السفيرة سها جندي، إنجازات وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخارج خلال هذا العام، قائلة إن عددا من مطالب مواطنينا بالخارج كانوا ينادون بها لمدة تصل إلى 20 عاماً، واستطاعت الوزارة في مدة وجيزة تحقيق أحلام مواطنينا بالخارج، وكان أهمها إصدار قانون التيسيرات الخاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج، وإجراء تعديلات عليه حتى يلبي رغبات المصريين بالخارج، بجانب إطلاق حملة ترويجية ضخمة للتعريف بسبل الاستفادة من القانون، وتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى 5 سنوات حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من هذا القانون.



كذلك التنسيق مع وزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، وبنسبة تخفيض تصل إلى ٢٥٪؜، مضيفة أننا نسقنا مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات على مدار 216 يوما، للزوجة والأبناء، بنسب تصل إلى 33% واستفادة طفلين اثنين بالخصم، حتى 15 سنة، وكذلك تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء كورونا.



وتابعت وزيرة الهجرة أنه بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم بالفعل رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع تصل إلى 7٪،
و9٪، بجانب العمل على إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتنسيق مع الوزراء والجهات المعنيين للتشاور حول أنشطة عمل الشركة، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج بما يشمل الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة لهم، مثل مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، وتم الاتفاق على المجلس التأسيسي للشركة، وهم
10 من أهم المستثمرين من المصريين في الخارج، وقد تم بالفعل تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار.



وأشارت إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيا للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، لصالح مواطنيها المقيمين في الخارج، ومن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا حال العودة بسبب طلبهم للتجنيد، هذا بجانب إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار" بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، والعمل على الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، بالإضافة إلى إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن.



وفي سياق متصل قالت وزيرة الهجرة إنه جار الانتهاء من أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم التطبيق كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة، ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة لهم، كما ستعمل على إضافة جزء خاص في التطبيق لكافة الشركات الوطنية المصنعة للأجهزة الكهربائية وغيرها من مستلزمات تجهيز المنازل، حتى تكون متاحة جميعها أمام مواطنينا بالخارج ويستطيعون شراءها بسهولة، مع إمكانية وضع تخفيضات على هذه المعروضات بالتنسيق مع مصنعيها لصالح المصريين بالخارج، لافتة إلى أن هذا المقترح كان نتيجة لقائها بالمستثمرين المصريين بالمملكة العربية السعودية منذ أيام.



كما أشارت السفيرة سها جندي خلال حديثها عن عدد من الموضوعات التي تعمل عليها لصالح مواطنينا بالخارج وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، بخصوص مد إعارات للمصريين بالخارج فيما فوق العشرة سنوات، مد الاجازات بدون مرتب والسماح بعمل المرافقين لأزواجهم.



كما أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية كافة تحرص على تلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج، وتضع مصالح مواطنينا في كل دول العالم في المقدمة، وهذا يعكس بشكل واضح اهتمام وتقدير القيادة السياسية بالمصريين بالخارج.



موجهة حديثها للحاضرين من أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات العربية المتحدة، قائلة إن صوت المصري بالخارج أمانة، خاصة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وما بها من حالة عدم استقرار في العديد من الدول الشقيقة المجاورة، وهذا ما يجعل مشاركة كل مصري في هذا الاستحقاق غاية في الأهمية، حتى نبعث رسالة لكل العالم أن جميع المصريين مشاركون في بناء دولتهم الحديثة وجمهوريتهم الجديدة، ويرسمون مستقبل اولادهم بأيديهم، من خلال اختيارهم لرئيسهم القادم.



كما دعت أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات، للمشاركة في حملة "شارك بصوتك" لحث وتشجيع جميع المصريين هناك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كحق دستوري يكفله الدستور والقانون لكل مصري بالداخل والخارج،
والمساعدة في تقديم وتوفير اللوجيستيات الازمة للتسهيل على مواطنينا في الإمارات الذهاب إلى مقرات الاقتراع، بالتنسيق مع وزارة الهجرة والسفارة والقنصلية المصرية هناك، حيث أننا نحتاج أن تظل مصر الدولة الكبيرة العظيمة التي رغم كل تلك التحديات تحقق معدلات نمو، مؤكدة أن الحكومة المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



وانتقلت سيادتها للحديث عن أهمية الاستثمار في مصر والفرص المتاحة للمستثمرين المصريين بالخارج، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وما نتج عنها من تحديات كبيرة، إلا أن مصر مازالت تحتفظ وتقدم العديد من الفرص الاستثمارية المهمة والمجدية وذات العائد الكبير للمستثمرين، ولقد اثبتت الدولة المصرية جديتها في فتح مجال الاستثمار أمام الجميع من خلال خطط الدولة للتخارج من المشروعات، وكذلك قانون الاستثمار الجديد، بجانب الرخصة الذهبية التي تتيحها الحكومة للمستثمرين بهدف التسهيل عليهم والقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو تصنيع كامل في عدد كبير من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس واتخاذه العديد من الاجراءات للتيسير على المستثمرين.



كما شهد اللقاء مشاركة القنصلية في الرياض عبر الڤيديوكونفرانس باجتماع حاشد لاكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية ومن أقطاب الجالية والكثير من المهنيين، حيث نظمت القنصلية بالتعاون مع الجالية في المنطقة الشرقية مؤتمرا تثقيفيا حول المشاركة بالانتخابات الرئاسية، كما حرصت السفيرة سها جندي ان تكون معهم في اللقاء رغم تزامنه مع اجتماع الجالية في الامارات، ما ادي الي ضم الاجتماعين معاً، وهو ما تعهدت به السيدة الوزيرة خلال لقاءهم بالمملكة العربية السعودية، حيث أكدوا استعدادهم التام للعرس الانتخابي القادم، بعمل التنسيقات اللوجيستية وغيرها من الاستعدادات الهامة للجالية، كي تخرج الانتخابات الرئاسية المصرية بالصورة المشرفة، ومن جانبها وجهت وزيرة الهجرة عميق شكرها وتقديرها للجالية المصرية في السعودية، لحفاوة استقبالها خلال الأيام الماضية، وكذلك حرصهم على مشاركة الوزيرة لقاءها بالجالية المصرية في الإمارات، وهذا يعكس مدى انتمائهم لوطنهم مصر.



ومع انتهاء كلمتها، دار حوار بين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والسادة رموز الجالية المصرية بالإمارات للحديث والنقاش والاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تقدم كافة الحضور بالشكر لوزيرة الهجرة على جهودها المضنية خلال العام الماضي منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة وسعيها الدؤوب لخدمة المصريين بالخارج.



وحول سؤال أحد الحضور عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من ظاهرة السوق السوداء في العملات الأجنبية، قالت الوزيرة إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للسطيرة على السوق السوداء للسيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ومنها مبادرات البنك المركزي ورفع الفائدة.



كما طرح أحد المشاركين فكرة إنشاء المستشفى المصري في الإمارات، في شكل من أشكال الاستثمار وفي نفس الوقت تخدم أبناء الجالية هناك من خلال تقديم الرعاية الصحية المناسبة، بجانب العمل على التوسع في إنشاء المدارس المصرية بالخارج، بجودة تعليم عالية، ويستطيع المصريون في هذه الدول من إلحاق أولادهم بها، ومن ثم ستمثل هذه المشروعات فرصة لزيادة العوائد المالية من العملة الصعبة إلى مصر.



من جانبها، أوضحت السفيرة سها جندي أنه بالفعل تعمل وزارة التربية والتعليم على التوسع في إنشاء المدارس المصرية بالخارج، من خلال مدارس المسار المصري، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترات الماضية، كذلك المستشفيات المصرية بالخارج تعمل بشكل متميز لكنها غير ربحية.



كما طالب المشاركون في اللقاء برفع شرط حد الـ 5٪
لدخول الجامعات لابناء المصريين الدارسين بالخارج، عن دخولهم الجامعات الأهلية والخاصة المصرية باعتبار ان الدستور المصري يساوي بين المصريين جميعا بغض النظر كان مصريا بالداخل والخارج، وفي هذا الصدد وعدت السيدة وزيرة الهجرة بالتنسيق مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي لدراسة الأمر، تلبية لرغباتكم، حيث ان الجامعات المصرية شهدت تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتضاهي الجامعات العالمية من حيث الامكانيات أو المناهج والتخصصات المختلفة والحديثة.



وفي نهاية اللقاء تعهد الحضور بتوفير حافلات من إلى السفارة في ابو ظبي والقنصلية العامة بدبي للتغلب على بعد المسافة بين تمركزات المصريين والسفارة والقنصلية المصرية خلال ايام الانتخابات.



واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء قائلة: وزارة الهجرة هي ممثل المصريين بالخارج لدي مؤسسات الدولة المصرية فنحن ضهركم وعلى استعداد تام ودائم للعمل على تلبية احتياجاتكم ورغباتكم دون كلل أو ملل.
















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