روسيا اليوم: زيلينسكى يهاجم قيادات الجيش وينصحهم بألا يعرضوا وحدة أوكرانيا للخطر

MENAFN - Youm7) سلط تقرير إخبارى نشرته قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكترونى، الضوء على الخلافات الحادة التى بدت ملامحها فى الوقت الراهن بين الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى وقيادات الجيش.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس زيلينسكي هاجم قيادات الجيش ونصحهم بعدم تعريض وحدة أوكرانيا للخطر وذلك بالابتعاد عن العمل السياسي والتركيز في النواحي العسكرية فقط.

ويضيف التقرير أن الرئيس الأوكراني كان قد أدلى بحوار صحفي يوم الاثنين الماضي لصحيفة "ذي صن" البريطانية حيث أكد خلاله أنه من الخطأ الجسيم أن يشتغل القادة العسكريون بالسياسة.

ويضيف التقرير أن الرئيس الأوكراني أوضح أنه إذا كان من حق العسكريين الانخراط في العمل السياسي فليس من حقهم في هذه الحالة الاستمرار في مهامهم العسكرية، مؤكدا أنه في حالة الحرب وطبقا للقانون لا يمكن السماح بتلك الممارسات.

ويوضح التقرير أن تلك الخلافات نشبت في أعقاب إدلاء القائد العام للقوات المسلحة الجنرال فاليري زالوجني بتصريحات الشهر الماضي لصحيفة "الإيكونوميست" أكد فيها أن الحرب مع القوات الروسية وصلت إلى طريق مسدود وأنه من المحتمل إلى حد بعيد انتصار روسيا في ساحة القتال نظرا لتفوقها العسكري وتعدد مواردها، وأضاف التقرير أن تلك التصريحات دفعت المكتب الرئاسي إلى إدانة زالوجني.

ويوضح التقرير أن أحد التقارير الإخبارية كان قد أشار مؤخرا إلى أن زالوجني طالب الرئيس الأوكراني بإلغاء الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية على القوات الروسية منذ عدة أشهر وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من جانب زيلينسكي.

ويلفت التقرير في الختام إلى أن القوات الأوكرانية فقدت ما يربو على 90,000 من جنودها في الفترة من يونيو إلى أكتوبر جراء ذلك الهجوم إلى جانب نحو 13,000 مجند خلال الشهر الجاري فقط.









