إيرلندا تصطف مع فلسطين على خلاف الموقف الأوروبى الداعم للاحتلال

MENAFN - Youm7) على عكس التيارات السائدة في الاتحاد الأوروبى على مستوى الساسة، اختار الساسة وصناع القرار في إيرلندا، دعم القضية الفلسطينية، وإدانة العنف الإسرائيلي بحق المدنيين في رسائل واضحة، لا تحمل تأويل، أو حتى مسك العصاة من المنتصف، وزادت المطالبات بضرورة وقف إطلاق النيران، ووقف القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، على عكس معظم المواقف الأوروبية التي تنحاز بشكل فج للجانب الإسرائيلي.

واختار الساسة الأيرلنديون إدانة القصف الإسرائيلي لغزة بوضوح، إذ وصف رئيس الوزراء ليو فارادكار الهجوم بأنه "اقتراب من الانتقام"، فيما وصفه وزير الخارجية ميشيل مارتن بأنه رد فعل

"غير متناسب"، وذهب السياسيون المعارضون إلى أبعد من ذلك بكثير في وصفه بالقتل الجماعي، وارتدى البعض الكوفية الفلسطينية في البرلمان.

مؤيدون ومعارضون لموقف إيرلندا الرافض للهجوم الإسرائيلى على غزة

ووفقا لصحيفة الجارديان، أشاد المعلقون المؤيدون للفلسطينيين بهذه التصريحات الرسمية الإيرلندية، معتبرين أنه يجب أن تكون نموذجا لبقية أوروبا حول كيفية إدانة الهجوم الغاشم لآلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المؤيدون لكيان الاحتلال الصهيوني على الناحية الأخرى، هاجموا ردود أيرلندا، ووصفوها بأنها ضيقة الأفق وإنكار لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد أن قتلت حركة حماس أكثر من 1200 شخص واختطفت أكثر من 240 في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

جرافيتى يدعم فلسطين فى شوارع دبلن وزير تراث الاحتلال طالب الفلسطينين الذهاب لإيرلندا

التصريحات الرسمية للقادة في إيرلندا، دفعت وزير التراث الإسرائيلي صاحب الأراء المتطرفة، عميحاي إلياهو، لحث الفلسطينيين على الذهاب إلى أيرلندا أو الصحراء، وهو الاقتراح الذى تبرأت الحكومة الإسرائيلية منه، إلا أن تصريحه سلط الضوء على تصور مفاده أن أيرلندا دولة "مختلفة وشاذة" عن التيار السائد في الاتحاد الأوروبي.

عميحاى ألياهو وزير التراث الإسرائيلي

وضمت شوارع إيرلندا، العديد من مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء أيرلندا وحاولت أحزاب المعارضة إجبار الحكومة على إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية وطرد السفيرة الإسرائيلية دانا إرليخ، إلا أنها فشلت، ووقع أكثر من 600 أكاديمي على رسالة تحث الجامعات على قطع علاقاتها المؤسسية مع المؤسسات الإسرائيلية.

الجالية اليهودية ضعيفة التأثير في المجتمع الإيرلندى

ومن جهته قال نيال هولوهان، الدبلوماسي المتقاعد الذي كان يقيم في رام الله في الفترة من 2002 إلى 2006 كممثل للحكومة الأيرلندية لدى السلطة الفلسطينية، إن التعاطف مع الفلسطينيين متجذر في تاريخ أيرلندا، وقال :"نشعر أننا وقعنا ضحية على مر القرون إنه جزء من نفسيتنا، ويؤكد على أننا يجب أن نقف إلى جانب المستضعفين".

ويزعم هولوهان أن هناك عاملاً يؤثر على النظر الإيرلندية للقضية الفلسطينية، وهو متمثل في مجتمعها الذي يضم نحو 2500 يهودي، فقط بالكاد يمثلون 0.05% ، وبالتالي تأثير أقل على المجتمع، على عكس الجاليات اليهودية الكبيرة والمؤثرة في بريطانيا وفرنسا، وقال: "لقد منحنا يدًا أكثر حرية لاتخاذ ما نعتبره موقفًا متوافق بشكل أكبر مع مبادئنا".

وقال هولوهان إن أيرلندا تسعى جاهدة لدفع الاتحاد الأوروبي نحو موقف "أكثر عدلا" لكنها تتجنب التحركات المنفردة، وأشار إلى أن فرنسا وأعضاء آخرين رددوا دعوتها لوقف إطلاق النار، متابعا :"نريد أن نبقى ضمن الإجماع الأوروبى".

ومن ناحيتها قالت جين أولمير، أستاذة التاريخ في كلية ترينيتي في دبلن ومؤلفة كتاب "صنع الإمبراطورية: أيرلندا والإمبريالية والعالم الحديث المبكر"، إن أيرلندا كانت أقدم مستعمرة بريطانية ونموذجًا لفلسطين، لقد شكل هذا بلا شك كيفية تعامل الناس من أيرلندا مع صراعات ما بعد الاستعمار".

رئيس وزراء إيرلندا يتهم فون دير لاين بالافتقار للتوازن

وكانت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية، في عام 1980، والدولة الأولى التي نددت علنا بالمفوض المجري، أوليفر فارهيلي، بعد أن أعلن من جانب واحد على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليق كل التمويل للفلسطينيين، الشهر الماضى، فيما اتهم ليو فارادكار، رئيس وزراء إيرلندا، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية المؤيدة لإسرائيل، بـ"الافتقار إلى التوازن".

أوروسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبىليو فارادكار رئيس وزراء إيرلندا



